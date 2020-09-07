Пол о словах Кирьоса про снятие Джоковича: сейчас мы пытались бы освободить тебя из тюрьмы

Американский теннисист Томми Пол отреагировал на реплику австралийца Ника Кирьоса о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Первая ракетка мира был наказан за попадание мячом в линейного арбитра. После того как стало известно решение по инциденту с Новаком, Кирьос написал в своём «твиттере»: «Если бы я случайно попал в горло, на сколько лет меня бы дисквалифицировали? На 5, 10 или 20?»

В комментарии к «твиту» Ника Пол пошутил: «Сейчас мы пытались бы освободить тебя из тюрьмы под залог».

Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца. За выход в полуфинал Карреньо-Буста поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым.