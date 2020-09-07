Хенмэн — об инциденте с Джоковичем: он усугубляет ситуацию. Нужно взглянуть правде в глаза

Британец Тим Хенмэн прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в первом сете матча четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«К несчастью, он усугубляет ситуацию. Ему нужно взглянуть правде в глаза, извиниться и принять то, что он совершил ошибку. Пока он уходит от этого, скандал затягивается», — приводит слова Хенмэна CNN.

Напомним, в 1995 году с Хенмэном произошла идентичная ситуация: в матче парного разряда на Уимблдоне британец разозлился после проигранного очка и попал мячом в голову болгёрл, которая находилась у сетки. Матч остановили, на корт вышел судья и попытался выяснить обстоятельства. Один из соперников Хенмэна требовал, чтобы британца сняли с матча. В итоге Тим Хэнмен и его партнёр стали первыми в Открытой эре теннисистами, дисквалифицированными на Уимблдоне.