Саккари: Серена — это Серена. Придётся показать отличный теннис, иначе шансов не будет

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга US Open с американкой Сереной Уильямс.

«Знаете, Серена — это Серена. Придётся показать отличный теннис, иначе шансов не будет. Ключевая задача — сфокусироваться на физике. Это тактика, которой я придерживаюсь почти с любым соперником. Но на самом деле никогда не знаешь, чего ожидать от Серены. Она может провести потрясающий матч.



Тот факт, что я играла с ней на прошлой неделе, делает меня более уверенной. Я знаю, как она играет, а играть с ней впервые гораздо сложнее. Возможно, в этот раз она сменит тактику. Мне нужно быть готовой», — приводит слова Саккари Tennis World USA.

На прошедшем турнире в Нью-Йорке Саккари обыграла Уильямс со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19:00.