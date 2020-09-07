Саккари: Серена — это Серена. Придётся показать отличный теннис, иначе шансов не будет

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга US Open с американкой Сереной Уильямс.
«Знаете, Серена — это Серена. Придётся показать отличный теннис, иначе шансов не будет. Ключевая задача — сфокусироваться на физике. Это тактика, которой я придерживаюсь почти с любым соперником. Но на самом деле никогда не знаешь, чего ожидать от Серены. Она может провести потрясающий матч.
Тот факт, что я играла с ней на прошлой неделе, делает меня более уверенной. Я знаю, как она играет, а играть с ней впервые гораздо сложнее. Возможно, в этот раз она сменит тактику. Мне нужно быть готовой», — приводит слова Саккари Tennis World USA.
На прошедшем турнире в Нью-Йорке Саккари обыграла Уильямс со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.
Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19:00.
- 7 сентября 2020
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