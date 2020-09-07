Собкин — об инциденте с Джоковичем: судья корчилась, изображала судороги — всё это комедия

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная чётко в правилах. У судей иного варианта не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом. Она просто устроила спектакль, ничего же такого не было. Знаете, она такая женщина, которая склонна себя выставлять. Дело даже не в симуляции… Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась, изображала судороги — всё это комедия.
Судьи не хотели его снимать-то, у них просто не было выхода. Если бы они такое решение не приняли, то начались бы разговоры: „Почему одним можно, а другим нет?“ Будет казаться, что перед законом не все равны. Шум поднялся бы страшный, что привело бы к завершению карьеры этих судей», — приводит слова Собкина «Р-Спорт».
- 7 сентября 2020
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