Собкин — об инциденте с Джоковичем: судья корчилась, изображала судороги — всё это комедия

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная чётко в правилах. У судей иного варианта не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом. Она просто устроила спектакль, ничего же такого не было. Знаете, она такая женщина, которая склонна себя выставлять. Дело даже не в симуляции… Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась, изображала судороги — всё это комедия.



Судьи не хотели его снимать-то, у них просто не было выхода. Если бы они такое решение не приняли, то начались бы разговоры: „Почему одним можно, а другим нет?“ Будет казаться, что перед законом не все равны. Шум поднялся бы страшный, что привело бы к завершению карьеры этих судей», — приводит слова Собкина «Р-Спорт».