Фанаты Джоковича в «Инстаграме» устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом

Фанаты серба Новака Джоковича, дисквалифицированного с US Open за попадание мячом в лайнсвумен, устроили судье травлю в «Инстаграме». Скриншоты их комментариев были опубликованы пользователем «твиттера» NawalNadal.
По данным источника, ник судьи в «Инстаграме» попал в публикацию одного из сербских новостных изданий.
Под последней публикацией женщины набралось более 500 комментариев.
«Надеюсь, ты сгниёшь в аду за это. Хотя ад не так страшен, как разъярённые фанаты Джоковича! Можешь быть уверена, что однажды карма настигнет тебя. Из-за тебя с US Open дисквалифицировали лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты понимаешь, что она притворялась. Сколько тебе лет? 13? Ты будто делаешь вид, что у тебя болит голова, чтобы не идти в школу».
«Отлично, ты жива. Ты так упала, когда тебя коснулся мяч, что я подумала, тебя уже кремировали».
- 7 сентября 2020
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