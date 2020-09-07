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Фанаты Джоковича в «Инстаграме» устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом

Фанаты Джоковича в «Инстаграме» устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом
Теннис / US Open 2020 0

Фанаты серба Новака Джоковича, дисквалифицированного с US Open за попадание мячом в лайнсвумен, устроили судье травлю в «Инстаграме». Скриншоты их комментариев были опубликованы пользователем «твиттера» NawalNadal.

По данным источника, ник судьи в «Инстаграме» попал в публикацию одного из сербских новостных изданий.

Под последней публикацией женщины набралось более 500 комментариев.

«Надеюсь, ты сгниёшь в аду за это. Хотя ад не так страшен, как разъярённые фанаты Джоковича! Можешь быть уверена, что однажды карма настигнет тебя. Из-за тебя с US Open дисквалифицировали лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты понимаешь, что она притворялась. Сколько тебе лет? 13? Ты будто делаешь вид, что у тебя болит голова, чтобы не идти в школу».

«Отлично, ты жива. Ты так упала, когда тебя коснулся мяч, что я подумала, тебя уже кремировали».

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