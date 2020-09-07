Бывший тренер — Джоковичу: брат, ты совершил ошибку и поплатился, но никто не идеален
Бывший тренер Новака Джоковича, экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену для теннисиста, будучи снятым прямо с матча. Ты публично извинился перед лайнсвумен (хорошо, что она в порядке), US Open, который урегулировал ситуацию, другими игроками и всеми, кто любит теннис. Никто не идеален, и иногда мы сами забываем об этом. Передохни и вынеси из этого урок», — написал Беккер на своей странице в "Инстаграме".
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
Хенмэн — об инциденте с Джоковичем: он усугубляет ситуацию. Нужно взглянуть правде в глаза
- 7 сентября 2020
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