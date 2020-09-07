Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывший тренер — Джоковичу: брат, ты совершил ошибку и поплатился, но никто не идеален

Бывший тренер — Джоковичу: брат, ты совершил ошибку и поплатился, но никто не идеален
Теннис / US Open 2020 0

Бывший тренер Новака Джоковича, экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену для теннисиста, будучи снятым прямо с матча. Ты публично извинился перед лайнсвумен (хорошо, что она в порядке), US Open, который урегулировал ситуацию, другими игроками и всеми, кто любит теннис. Никто не идеален, и иногда мы сами забываем об этом. Передохни и вынеси из этого урок», — написал Беккер на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

Хенмэн — об инциденте с Джоковичем: он усугубляет ситуацию. Нужно взглянуть правде в глаза
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020