Лайнсвумен, в которую попал мячом Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open

Лайнсвумен, в которую попал мячом первая ракетка мира Новак Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open, сообщает The Guardian.

По данным источника, женщина находится в отеле под наблюдением врача.

Напомним, инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Джокович был дисквалифицирован с турнира, лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между канадцем Денисом Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном.