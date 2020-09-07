Лайнсвумен, в которую попал мячом Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open
Лайнсвумен, в которую попал мячом первая ракетка мира Новак Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open, сообщает The Guardian.
По данным источника, женщина находится в отеле под наблюдением врача.
Напомним, инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Джокович был дисквалифицирован с турнира, лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.
За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между канадцем Денисом Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном.
Харрисон — о ситуации с Джоковичем: один я думаю, что $ 260 тыс. штрафа — это перебор?
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