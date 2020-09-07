Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Лайнсвумен, в которую попал мячом Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open

Лайнсвумен, в которую попал мячом Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open
Теннис / US Open 2020 0

Лайнсвумен, в которую попал мячом первая ракетка мира Новак Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open, сообщает The Guardian.

По данным источника, женщина находится в отеле под наблюдением врача.

Напомним, инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Джокович был дисквалифицирован с турнира, лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между канадцем Денисом Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Харрисон — о ситуации с Джоковичем: один я думаю, что $ 260 тыс. штрафа — это перебор?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020