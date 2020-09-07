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Серена Уильямс прокомментировала победу над Саккари в 4-м круге US Open

Серена Уильямс прокомментировала победу над Саккари в 4-м круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу (3:6, 7:6, 3:6) в матче четвёртого круга US Openп с представительницей Греции Марией Саккари. Напомним, на прошедшем турнире в Нью-Йорке Саккари обыграла Уильямс со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.

«Думала о проигрыше на турнире в Нью-Йорке, но совсем немного. Это совершенно другой матч, другой сценарий, другая ситуация. Продолжала бороться. Она справилась очень хорошо, была агрессивна, и я знала, что должна играть так же.

Я набрала игровую форму. Хорошо, что сыграла много матчей по три сета, потому что набираю не только игровую, но и физическую форму», — приводит слова Серены пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Серене предстоит встреча с победительницей пары Ализе Корне — Цветана Пиронкова.

С. Уильмс пробилась в четвертьфинал US Open, обыграв Саккари
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