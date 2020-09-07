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Пропустившая три года Пиронкова одолела Корне и сыграет с С. Уильямс в 1/4 финала US Open

Пропустившая три года Пиронкова одолела Корне и сыграет с С. Уильямс в 1/4 финала US Open
Теннис / US Open 2020 0

32-летняя болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, приостанавливавшая спортивную карьеру на три года в связи с рождением ребёнка, обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в матче четвёртого круга US Open.

Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. Пиронкова 1 раз подала на вылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Корне ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинальном матче US Open Пиронковой предстоит встреча с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

Подробнее о том, как Пиронкова вернулась в теннис читайте на «Чемпионате».

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2020, понедельник. 20:50 МСК
Ализе Корне
56
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Цветана Пиронкова
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
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