Пропустившая три года Пиронкова одолела Корне и сыграет с С. Уильямс в 1/4 финала US Open

32-летняя болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, приостанавливавшая спортивную карьеру на три года в связи с рождением ребёнка, обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в матче четвёртого круга US Open.
Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. Пиронкова 1 раз подала на вылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Корне ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинальном матче US Open Пиронковой предстоит встреча с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
Подробнее о том, как Пиронкова вернулась в теннис читайте на «Чемпионате».
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
- 7 сентября 2020
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