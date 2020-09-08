Тим обыграл Оже-Альяссима и встретится с де Минором в четвертьфинале US Open

Третья ракетка мира Доминик Тим обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга US Open со счётом 7:6, 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Тима 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинальном матче US Open Тиму предстоит встреча с австралийским теннисистом Алексом де Минором, который впервые в своей карьере добрался до четвертьфинала турнира «Большого шлема». В четвёртом круге австралиец обыграл канадца Вашека Поспишила.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.