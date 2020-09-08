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Тим обыграл Оже-Альяссима и встретится с де Минором в четвертьфинале US Open

Тим обыграл Оже-Альяссима и встретится с де Минором в четвертьфинале US Open
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира Доминик Тим обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвёртого круга US Open со счётом 7:6, 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Тима 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинальном матче US Open Тиму предстоит встреча с австралийским теннисистом Алексом де Минором, который впервые в своей карьере добрался до четвертьфинала турнира «Большого шлема». В четвёртом круге австралиец обыграл канадца Вашека Поспишила.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2020, понедельник. 22:05 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		1 1    
7 7 		6 6    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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