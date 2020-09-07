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Цветана Пиронкова прокомментировала сенсационный выход в 1/4 финала US Open

Цветана Пиронкова прокомментировала сенсационный выход в 1/4 финала US Open
Теннис / US Open 2020 0

32-летняя болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, приостанавливавшая спортивную карьеру на три года в связи с рождением ребёнка, прокомментировала выход в четвертьфинал US Open. В матче четвёртого круга она со счётом 6:4, 6:7, 6:3 обыграла француженку Ализе Корне.

«Это просто нереально. Не могу поверить, что я выкарабкалась, потому что была очень вымотана. Не верила, что мне хватит сил, но продолжила бороться, и это окупилось.

Просто хочу принять ледяную ванну и мечтаю о трёхчасовом массаже. Знаю, сын смотрит и гордится мною. Не видела его две недели. Это очень тяжело, и с каждым днём становится всё тяжелее», — приводит слова Пиронковой WTA Insider.

В четвертьфинальном матче US Open Пиронковой предстоит встреча с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

Пропустившая три года Пиронкова одолела Корне и сыграет с С. Уильямс в 1/4 финала US Open
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