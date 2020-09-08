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Рублёв обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал US Open

Рублёв обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке прошёл матч четвёртого круга Открытого чемпионата США между в мужском одиночном разряде между россиянином Андреем Рублёвым и итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Встреча завершилась победой Рублёва со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Матч продлился 2 часа 42 минуты. Андрей Рублёв сделал 8 эйсов, выиграл 120 очков и реализовал 4 из 9 брейк-поинта. Берреттини сделал 5 эйсов, выиграл 104 очка и реализовал один брейк-поинт из восьми.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем противостояния другого россиянина Даннила Медведева и американца Фрэнсиса Тиафо. В последний раз Рублёв выходил в четветьфинальную часть US Open в 2017 году.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 00:00 МСК
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 3  
4 		6 6 6  
             
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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