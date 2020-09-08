Рублёв обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал US Open
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке прошёл матч четвёртого круга Открытого чемпионата США между в мужском одиночном разряде между россиянином Андреем Рублёвым и итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Встреча завершилась победой Рублёва со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Матч продлился 2 часа 42 минуты. Андрей Рублёв сделал 8 эйсов, выиграл 120 очков и реализовал 4 из 9 брейк-поинта. Берреттини сделал 5 эйсов, выиграл 104 очка и реализовал один брейк-поинт из восьми.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем противостояния другого россиянина Даннила Медведева и американца Фрэнсиса Тиафо. В последний раз Рублёв выходил в четветьфинальную часть US Open в 2017 году.
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