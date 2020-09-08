Джокович призвал поддержать судью, в которую он попал мячом
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию с Открытого чемпионата США за попаданием мячом в судью во время матча четвёртого круга в мужском одиночном разряде против испанца Пабло Карреньо-Бусты.
«Благодарю всех вас за положительные сообщения. Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Её вины нет абсолютно ни в чём. Я настаиваю на том, чтобы вы проявили к ней заботу и поддержали её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше. Посылаю вам мою горячую любовь. Европа, жди, я уже лечу», — написал Джокович в своём «твиттере».
Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США, в последний раз он выиграл US Open в 2018 году.
Лайнсвумен, в которую попал мячом Джокович, может вернуться к работе до окончания US Open
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