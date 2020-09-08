Даниил Медведев: надеюсь, доведётся сыграть все семь матчей на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Сначала я играл не очень хорошо, допускал ижиотские ошибки, но мне повезло сделать ранний брейк, и дальше я заиграл свободнее. Пока что я улучшаю свою игру от матча к матчу и мне очень хочется продолжать – может быть, получится сыграть во всех семи матчах. Сложно в каждом матче играть лучше, но надеюсь, мне это удастся.

У меня не было задачи победить быстро – то есть, конечно, всегда лучше выиграть за час, чем за пять, но я не смотрел на время, пока игра не закончилась. Рублёв? Не знал, что он победил – когда я выходил на корт, он ещё играл. Мы прекрасно знакомы и дружим, но на корте нет друзей, так что я думаю, будет шикарный матч", — эти слова Медведева приводятся в «твиттере» US Open.