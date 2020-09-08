Первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос».
«Это было трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не буду выступать в Европе. В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису был самым особенным турниром в моей карьере, так что это решение я приняла нелегко.
У моего решения две причины. Первая — это риски для здоровья, которые всё ещё существуют при из-за COVID-19. Вторая — это моя подготовка, которая не была идеальной без моего тренера, который не смог быть со мной из-за закрытия государственных границ. Желаю игрокам и Французской федерации всего наилучшего и удачного турнира.
Теперь я с нетерпением жду долгой предсезонки и лета в Австралии. Это был трудный год для всех. Здоровье и благополучие моей семьи и моей команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за вашу постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас», — написала Барти в своём «инстаграме».
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября.
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