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Азаренко сыграет с Мертенс за выход в полуфинал US Open 2020

Азаренко сыграет с Мертенс за выход в полуфинал US Open 2020
Теннис / US Open 2020 0

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге ей удалось обыграть представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Азаренко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче четвёртого круга одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Софьей Кенин со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).

US Open (ж). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 03:05 МСК
Виктория Азаренко
27
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 4
         
Каролина Мухова
26
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
US Open (ж). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 04:15 МСК
Элисе Мертенс
18
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
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