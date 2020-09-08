Азаренко сыграет с Мертенс за выход в полуфинал US Open 2020
31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге ей удалось обыграть представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 5:7, 6:1, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Азаренко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче четвёртого круга одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Софьей Кенин со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).
US Open (ж). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 03:05 МСК
27
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
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26
Каролина Мухова
К. Мухова
- 8 сентября 2020
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- 7 сентября 2020
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23:55
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