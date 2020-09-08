Азаренко сыграет с Мертенс за выход в полуфинал US Open 2020

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге ей удалось обыграть представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Азаренко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче четвёртого круга одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Софьей Кенин со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).