Рублёв – о Медведеве: он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о соотечественнике Данииле Медведеве.

«Мы оба были сумасшедшими на корте. Крушили ракетки, жаловались. Он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел в своей жизни с тех пор, как ему исполнилось семь лет. Он мог бы играть часами, только чтобы выиграть. Я помню, что у нас было несколько сражений, когда мы были совсем детьми», — приводит слова Рублёва журналист Рим Абуллейл в своём «твиттере».

Андрей Рублёв и Даниил Медведев сыграют между собой в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.