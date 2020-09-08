Рублёв – о Медведеве: он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о соотечественнике Данииле Медведеве.
«Мы оба были сумасшедшими на корте. Крушили ракетки, жаловались. Он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел в своей жизни с тех пор, как ему исполнилось семь лет. Он мог бы играть часами, только чтобы выиграть. Я помню, что у нас было несколько сражений, когда мы были совсем детьми», — приводит слова Рублёва журналист Рим Абуллейл в своём «твиттере».
Андрей Рублёв и Даниил Медведев сыграют между собой в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
На US Open – первый русский четвертьфинал! Даниил Медведев vs Андрей Рублёв
Такого ещё не было на Открытом чемпионате США! Два россиянина разыграют между собой путёвку в полуфинал.
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