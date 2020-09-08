Серена Уильямс — о дисквалификации Джоковича: я не буду касаться этой темы
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США отреагировала на вопрос о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
«Я не буду касаться этой темы. Оставлю это вам, ребята. Я не буду это трогать», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.
В ходе матча четвёртого круга Открытого чемпионата США Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена, в результате чего он был дисквалифицирован за агрессивное поведение. Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.
От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча
Вспоминаем известные случаи дисквалификации игроков. «Отличились» и Кирьос, и Налбандян, и Шаповалов.
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