Серена Уильямс — о дисквалификации Джоковича: я не буду касаться этой темы

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США отреагировала на вопрос о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Я не буду касаться этой темы. Оставлю это вам, ребята. Я не буду это трогать», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

В ходе матча четвёртого круга Открытого чемпионата США Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена, в результате чего он был дисквалифицирован за агрессивное поведение. Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.