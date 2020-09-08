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На US Open-2020 продолжают выступление четыре теннисистки, ставшие матерями

На US Open-2020 продолжают выступление четыре теннисистки, ставшие матерями
Теннис / US Open 2020 0

На Открытом чемпионате США 2020 года продолжают выступление четыре теннисистки, ставшие матерями. В одиночном разряде в четвертьфинал вышли американка Серена Уильямс, болгарка Цветана Пиронкова и представительница Беларуси Виктория Азаренко. В парном разряде в полуфинал пробилась россиянка Вера Звонарёва.

Уильямс родила дочь Олимпию, Пиронкова — сына Александра, Азаренко — сына Лео, а Звонарёва — дочь Эвелину.

Уильямс в четвертьфинале сыграет с Пиронковой, Азаренко — с бельгийкой Элисе Мертенс. В полуфинале парных соревнований Звонарёва в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд сразится с россиянками Анной Блинковой и Вероникой Кудерметовой.

US Open, проходящий в Нью-Йорке, завершится 14 сентября.

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