На US Open-2020 продолжают выступление четыре теннисистки, ставшие матерями

На Открытом чемпионате США 2020 года продолжают выступление четыре теннисистки, ставшие матерями. В одиночном разряде в четвертьфинал вышли американка Серена Уильямс, болгарка Цветана Пиронкова и представительница Беларуси Виктория Азаренко. В парном разряде в полуфинал пробилась россиянка Вера Звонарёва.

Уильямс родила дочь Олимпию, Пиронкова — сына Александра, Азаренко — сына Лео, а Звонарёва — дочь Эвелину.

Уильямс в четвертьфинале сыграет с Пиронковой, Азаренко — с бельгийкой Элисе Мертенс. В полуфинале парных соревнований Звонарёва в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд сразится с россиянками Анной Блинковой и Вероникой Кудерметовой.

US Open, проходящий в Нью-Йорке, завершится 14 сентября.