Даниил Медведев: интересно, болели бы зрители за меня на US Open в этом году?

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как реагирует на отсутствие зрителей на Открытом чемпионате США. В прошлогоднем розыгрыше турнира уроженец Москвы несколько раз вызывал недовольство публики.
«В итоге всё закончилось, как в романтическом американском фильме. Жаль, что в этом году зрителей нет. Было бы интересно увидеть, болели бы они за меня или нет? Надеюсь, да. Надеюсь, я ещё много лет буду приезжать в Нью-Йорк, а со зрителями установятся отличные отношения», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
Даниил также ответил на вопрос о том, чему он научился по итогам прошлогоднего финала US Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев проиграл в пяти сетах.
«Я много раз отвечал на этот вопрос, но никогда не помню, что именно говорил. Всегда стараюсь думать заново. Думаю, главный урок в том, что я могу играть в финале турнира „Большого шлема“ с лучшими игроками в истории, находясь в лучшей форме. Я был близок к победе. Я оказал большое сопротивление. Я смог выдержать этот матч в физическом плане», — сказал россиянин.
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