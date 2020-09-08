Андрей Рублёв объяснил, почему кричал по-испански после выхода в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему после победы в матче с итальянцем Маттео Берреттини в четвёртом круге Открытого чемпионата США он громко крикнул испанское слово «vamos», которое переводится как «вперёд», «давай».

«Слово „vamos“ я выкрикиваю больше из-за своей команды, почти все члены которой из Испании. Каждый раз, когда они поддерживают меня, то говорят „vamos“. Я же автоматически начинаю делать то же самое. В этом нет ничего особенного.

В конце матча я просто кричал из-за избытка эмоций, которые держал в себе в ходе встречи. Но это был не самый громкий мой крик. Несколько раз я уже кричал при зрителях. Но без зрителей это точно было очень громко", — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым.