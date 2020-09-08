Даниил Медведев: может быть, Чорич выиграет US Open

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, имеет ли для него значение тот факт, что на Открытом чемпионате США 2020 года он остался единственным игроком, не проигравшим ни одного сета.

«Нет, если честно, для меня это ничего не значит. Всё, что имеет значение, — это следующий матч. Например, есть Чорич, который отыграл шесть матчболов. Может, именно он выиграет US Open. Не так важно, проиграл ли ты много сетов перед завоеванием титула.

Это ничего не значит. Да, здорово, что мне удалось сохранить энергию. Это имеет значение на турнире «Большого шлема». Это здорово. Я этому рад. Я демонстрирую отличный теннис. Надеюсь, у меня будет больше таких матчей", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В 1/8 финала Даниил разгромил американца Фрэнсиса Тиафо. Его следующим соперником будет соотечественник Андрей Рублёв.