Даниил Медведев: мы с Рублёвым играем в разный теннис

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил свой стиль игры со стилем соотечественника Андрея Рублёва. Они сыграют друг с другом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
«Есть говорить только об игре, то у нас не так много общего. Мы играем в разный теннис. Я больше действую на контратаках, стараясь доставить трудности сопернику. Я смотрю, что делает соперник, а затем решаю, как сыграть.
Андрей другой. Он старается диктовать условия с форхенда, идёт в атаку. Ему всё равно, что делает соперник, его волнует лишь собственная игра. Это другая стратегия.
Сходство заключается в том, что начиная с юниорского периода мы всегда стремились прибавлять, мы подталкивали друг друга. Мы всегда радуемся победе и расстраиваемся поражению друг друга. Я рад, что мы встретимся в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Мы не могли встретиться позже", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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