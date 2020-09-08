Серена Уильямс — о допуске зрителей на «Ролан Гаррос»: я не хочу вновь попасть в больницу

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Франции провести турнир в присутствии зрителей, но при этом организовать «пузырь» для игроков. Участники соревнований будут вынуждены проживать в определённых отелях.

«Я надеялась на время турнира жить в своей квартире в Париже, но я понимаю организаторов. Это нелегко. Каждая страна пытается поступить как можно лучше во время пандемии. Я не стану указывать пальцем и говорить, что нужно делать. Не я руковожу турниром.

Если будут допущены зрители, то и нам стоит разрешить проживать где угодно. Это интересно: мы не можем жить в частных домах, но зато будут болельщики. Я очень консервативна в этом вопросе, потому что у меня есть серьёзные вопросы по здоровью. Я стараюсь держаться подальше от общественных мест, потому что уже несколько раз оказывалась в больнице по серьёзным поводам. Я не хочу вновь попасть в больницу. Поэтому даже не знаю. Я стараюсь соблюдать дистанцию", — цитирует Уильямс официальный сайт US Open.