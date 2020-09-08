Впервые в истории в четвертьфинал ТБШ вышли 3 теннисистки, ставшие мамами

В четвертьфинал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде пробились сразу три теннисистки, ставшие мамами. Такое в истории турниров «Большого шлема» произошло впервые, сообщает пресс-служба US Open.

Борьбу за титул продолжают американка Серена Уильямс, болгарка Цветана Пиронкова и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Уильямс родила дочь Олимпию, Пиронкова — сына Александра, Азаренко — сына Лео.



Уильямс за выход в полуфинал поспорит с Пиронковой, Азаренко — с бельгийкой Элисе Мертенс.

В финале прошлогоднего розыгрыша US Open канадка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс. В этом году Бьянка участия в турнире не принимает. US Open, проходящий в Нью-Йорке, завершится 14 сентября.