Карацев снялся с турнира в Простеёве, Сафиуллин проиграл в первом круге

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира серии «челленджер» в Простеёве (Чехия). В поединке первого круга он должен был сыграть с представителем Германии Янником Маденом. В сетке соревнований Карацева заменил Дмитрий Попко из Казахстана.

На минувшей неделе Аслан стал победителем челленджера в Остраве, а перед этим завоевал титул в Праге.

Сегодня, 8 сентября, в первом круге турнира в Простеёве россиянин Роман Сафиуллин (Q) проиграл поляку Камилю Майхшаку (6) со счётом 4:6, 4:6.

Ранее на старте турнира россиянин Евгений Донской, посеянный под восьмым номером, в трёх сетах уступил немцу Седрик-Марселю Штебе. Таким образом, российских теннисистов на турнире больше не осталось. Под первым номером посеян испанец Пабло Андухар.