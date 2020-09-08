Тарпищев — о четвертьфинале US Open Медведев — Рублёв: матч ожидаем убойный
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
«И Медведев, и Рублёв заслужили четвертьфинал. Медведев поопытней, Рублёв идёт по возрастающей: восстановился после травмы, стремится в десятку. Матч ожидаем убойный, но некоторые преимущества, наверное, у Медведева есть. Он больше играл с великими, зарекомендовал себя стабильностью результата.
Неожиданно, что Джокович дисквалифицирован ни за что. Ясно, что сейчас сложный период времени, все находятся в разной кондиции, не было соревновательной практики. Всё зависит от нервной системы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На US Open – первый русский четвертьфинал! Даниил Медведев vs Андрей Рублёв
Такого ещё не было на Открытом чемпионате США! Два россиянина разыграют между собой путёвку в полуфинал.
- 8 сентября 2020
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