Тарпищев — о четвертьфинале US Open Медведев — Рублёв: матч ожидаем убойный

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«И Медведев, и Рублёв заслужили четвертьфинал. Медведев поопытней, Рублёв идёт по возрастающей: восстановился после травмы, стремится в десятку. Матч ожидаем убойный, но некоторые преимущества, наверное, у Медведева есть. Он больше играл с великими, зарекомендовал себя стабильностью результата.



Неожиданно, что Джокович дисквалифицирован ни за что. Ясно, что сейчас сложный период времени, все находятся в разной кондиции, не было соревновательной практики. Всё зависит от нервной системы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.