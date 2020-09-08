Тренер: борьба с расизмом даёт Осаке дополнительную мотивацию

Вим Фиссет, тренер японской теннисистки Наоми Осаки, прокомментировал активную позицию подопечной, которая выступает против расизма. Напомним, на US Open Осака несколько раз выходила на корт в масках с именами афроамериканцев, убитых полицейскими.

«Это помогает Наоми и даёт заряд энергии. Конечно, она мотивированна и хочет выиграть этот турнир, но это даёт ей дополнительную мотивацию. Для неё это очень важная тема. Мы поддерживаем её, потому что знаем об этом.



Конечно, когда она надевает эти маски, она хочет быть примером для подражания. Но она также хочет подавать пример, находясь на корте. Это хорошее сочетание: отличное поведение на корте и вне его. Я очень ею горжусь», — приводит слова Фиссета ESPN GB.