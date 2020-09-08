Муратоглу — о Джоковиче: никто не может позволять себе отвлекаться во время ТБШ

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.

«Мне кажется, Новак поставил перед собой слишком много задач, хотя победа на US Open — уже очень серьёзная цель. Он создал этот профсоюз игроков, запустил кампанию, чтобы убедить других игроков присоединиться к нему. Это трудоёмкий процесс и большое количество дополнительного стресса. Никто не может позволять себе отвлекаться во время турнира «Большого шлема», — написал Муратоглу в „Твиттере“.

Напомним, инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.