Андрей Рублёв: три года назад мне просто повезло выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал US Open, где ему предстоит встреча с соотечественником Даниилом Медведевым.
«По сравнению с 2017 годом, когда я вышел в четвертьфинал US Open, я начал смотреть на многие вещи по-другому. Я начал понимать, как это тяжело, как усердно нужно работать. Раньше я был немного проще. Думал, что нужно просто работать, и всё. Но дело не только в работе, дело в том, как ты готовишься, играешь, что конкретно делаешь на корте и вне его.
Три года назад я об этом не думал. Просто думал, что нужно тренироваться в полную силу, отрабатывать удар, а потом выйти на матч и сделать то же самое. Так что когда я вышел в четвертьфинал в 2017 году, мне просто повезло, это было никак не связано с моим уровнем», — приводит слова Рублёва The National.
- 8 сентября 2020
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