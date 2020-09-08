Бывший тренер Джоковича: Новак очень чувствительный. В душе ему грустно и больно

Радек Штепанек, бывший тренер серба Новака Джоковича, прокомментировал его дисквалификацию с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.

«Думаю, в душе ему грустно и больно, потому что это было непреднамеренно. Ему тяжело, потому что все мы знаем, как он хочет стать теннисистом, который выиграл больше всех турниров „Большого шлема“. Думаю, все понимали, что он мог выиграть и этот.



Сложно находиться под таким давлением и получать столько критики. Он старается изо всех сил. К концу карьеры он может стать величайшим теннисистом в истории. Все мы люди и имеем право на ошибку.



Думаю, он вернётся к своей семье, чтобы оказаться в безопасной обстановке. Я считаю, что он очень силён психологически. Не важно, насколько он разочарован и опустошён сейчас — несмотря на то что он очень чувствительный, он строг к себе. Думаю, справиться с этим ему поможет возвращение к работе», — приводит слова Штепанека CNN.