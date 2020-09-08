Медведев и Рублёв сыграют в четвертьфинале US Open вторым запуском

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в четвертьфинале US Open вторым запуском, сообщается на сайте турнира.

Завтра, 9 сентября, первыми на корт выйдут американка Серена Уильямс и представительница Болгарии Цветана Пиронкова. Их матч начнётся в 19:00 мск, матч Медведева с Рублёвым — примерно в 20:30 мск.

В четвёртом круге турнира Медведев обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:1, 6:0, Рублёв одолел итальянца Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3). В последний раз Рублёв выходил в 1/4 финала US Open в 2017 году.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.