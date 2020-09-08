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Вера Звонарёва прокомментировала выход в финал парного US Open

Вера Звонарёва прокомментировала выход в финал парного US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, прокомментировала выход в финал парного US Open.

«Бросила себе вызов, и мне это нравится. Удалось вернуться в форму и усердно тренироваться, это нечто особенное. Конечно, скучаю по дому, и стало немного сложнее, чем раньше, потому что хочу проводить максимальное количество времени с семьёй и дочкой. Несмотря на это, я по-прежнему наслаждаюсь нахождением на турнире», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба WTA.

В финале турнира Звонарёва и Зигемунд встретятся с победительницами пары Айша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд — Николь Меликар/Сюй Ифань.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного US Open, обыграв Блинкову и Кудерметову
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