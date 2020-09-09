Наоми Осака вышла в полуфинал US Open, обыграв Шелби Роджерс

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака (9-е место рейтинга WTA) вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четвертьфинале 27-летнюю представительницу Великобритании Шелби Роджерс (93-е место рейтинга WTA) – 2:0 (6:3, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
Наоми совершила 7 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5 (60%). На счету её соперницы 3 эйса,2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (100%). По общему количеству выигранных очков преимущество также на стороне спортсменки из Японии – 68:45.
В полуфинале US Open Наоми Осака встретится с 25-летней теннисисткой из США Дженниффер Брэйди (41-е место рейтинга WTA), обыгравшей на своём пути Анну Блинкову, Катрин Беллис, Анжелику Кербер и Юлию Путинцеву.
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