Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Наоми Осака вышла в полуфинал US Open, обыграв Шелби Роджерс

Наоми Осака вышла в полуфинал US Open, обыграв Шелби Роджерс
Теннис / US Open 2020 0

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака (9-е место рейтинга WTA) вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четвертьфинале 27-летнюю представительницу Великобритании Шелби Роджерс (93-е место рейтинга WTA) – 2:0 (6:3, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Наоми совершила 7 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5 (60%). На счету её соперницы 3 эйса,2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (100%). По общему количеству выигранных очков преимущество также на стороне спортсменки из Японии – 68:45.

В полуфинале US Open Наоми Осака встретится с 25-летней теннисисткой из США Дженниффер Брэйди (41-е место рейтинга WTA), обыгравшей на своём пути Анну Блинкову, Катрин Беллис, Анжелику Кербер и Юлию Путинцеву.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2020, среда. 02:15 МСК
Наоми Осака
9
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Шелби Роджерс
93
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020