Надаль сыграет на «Мастерсе» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что первым турниром за семь месяцев, в котором он примет участие, станет «Мастерс» в столице Италии Риме, который стартует на следующей неделе.
«Форо Италико» всегда был для меня важным местом. Но в этом году турнир будет иметь для меня особенное значение, потому что я вернусь к соревнованиям после долгого перерыва", — сказал Надаль в обращении, показанном на презентации соревнований в Италии.
Надаль пропустил Открытый чемпионат США из-за пандемии коронавируса. Кроме того, испанец несколько раз говорил, что может не сыграть в 2020 году. Рафаэль Надаль — 19-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он 12 раз выигрывал «Ролан Гаррос», 4 раза — US Open, 2 раза — Уимблдонский турнир и один раз — Australian Open.
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