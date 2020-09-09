Александр Зверев отреагировал на выход в полуфинал US Open

Немец Александр Зверев прокомментировал победу в четвертьфинальном матче US Open с хорватом Борной Чоричем со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3.
«В начале матча я играл не очень хорошо. Это не секрет. Я уступал 1:6, 2:4 где-то за 28 минут. Но я сумел найти путь к победе во второй партии. Думаю, это самое важное.
В какой-то момент я сказал себе: «Слушай, если продолжишь так играть, то мигом будешь уступать 0:2 по сетам». Мне нужно было играть агрессивнее, затягивать розыгрыши и действовать стабильнее. Именно это я и сделал.
Я чувствую, что ещё во многом могу прибавить. Но я уже вышел в полуфинал мэйджора. Это означает, что я играю не так уж плохо. Я победил несколько отличных соперников. Конечно, сетка дальше не будет легче. Завтра нас останется лишь четверо. А вечером в воскресенье появится новый чемпион турнира «Большого шлема». Чтобы выиграть эти соревнования, нужно показывать свой лучший теннис, я к этому стремлюсь", — цитирует Зверева официальный сайт турнира.
За выход в финал Александр поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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