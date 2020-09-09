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Борна Чорич: тяжело играть со Зверевым

Борна Чорич: тяжело играть со Зверевым
Теннис / US Open 2020 0

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал поражение в матче с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале US Open со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:7 (1:7), 3:6.

«С момента нашей предыдущей встречи он очень прибавил в подаче. Зверев подаёт очень мощно. Это был отличный матч, мы оба боролись за победу. В третьем и четвёртом сетах уровень его игры вырос. Я не играл плохо, но в этих партиях он был слишком хорош.

Я не жалею об ошибках, потому что планировал играть агрессивно. Когда действуешь именно так, то ошибки случаются. Конечно, я ошибся больше, чем следовало. Но играть с Сашей тяжело. Он здорово защищается, отлично выполняет обводящие удары. Мне было сложно определить, когда стоит идти вперёд, а когда нет", — цитирует Чорича официальный сайт турнира.

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