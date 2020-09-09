А. Зверев: новость о Новаке всех шокировала. У нас появился отличный шанс

Немец Александр Зверев оценил свои шансы на завоевание титула на US Open. В четвертьфинале он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3.
«Думаю, у многих игроков есть большие шансы. Я в полуфинале, но шансы есть у всех. Думаю, я могу играть лучше, чем сегодня. Это придаёт мне уверенности.
Я надеюсь выйти в финал. У меня уже больше опыта. Может быть, я стал спокойнее на турнирах «Большого шлема». Но всё равно это вершина нашего вида спорта. Нужно показать свою лучшую игру, чтобы иметь шансы на успех.
Новость о Новаке нас всех шокировала. У нас, молодых ребят, появилась отличная возможность. Но нужно не задирать голову, а продолжать работать и концентрироваться на себе", — цитирует Зверева официальный сайт турнира.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович был дисквалифицирован в четвёртом круге за попадание мячом в линейного судью.
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