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«Её мнение не имеет значения для меня сейчас». Александр Зверев резко ответил Навратиловой

«Её мнение не имеет значения для меня сейчас». Александр Зверев резко ответил Навратиловой
Теннис / US Open 2020 0

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал слова 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартины Навратиловой, которая сказала, что с нынешней игрой ему не удастся победить топ-соперников и выиграть мэйджор.

«Может, ей стоит посмотреть на мои результаты с топ-игроками? Может, ей стоит посмотреть на то, что в противостоянии с Федерером у меня больше побед, чем поражений? Может, пусть посмотрит на то, что я неоднократно побеждал Новака в больших матчах и финалах?

Я уже в полуфинале US Open, и иногда способность найти путь к победе при нелучшей игре важнее, чем показывать лучший теннис. Она многократная чемпионка турниров «Большого шлема», уважаемый человек, но её мнение не имеет значения для меня сейчас", — цитирует Зверева официальный сайт US Open.

Александр Зверев отреагировал на выход в полуфинал US Open
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