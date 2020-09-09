Текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в 1/4 финала US Open
Сегодня, 9 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россияне Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и Андрей Рублёв (10). Поединок поставлен вторым запуском на арене Артура Эша и начнётся приблизительно в 20:30 мск.
По личным встречам впереди Медведев — 2-0.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Рублёв в четвертьфинале US Open.
Победитель этого матча в полуфинале сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом (2), либо с австралийцем Алексом де Минором (21). Турнир завершится 14 сентября.
В 2019 году победителем Открытого чемпионата США стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.
«Лучше бы это был финал». Ожидается, что матч между Медведевым и Рублёвым будет убойным
Даже соперники считают, что у Даниила Медведева и Андрея Рублёва большие шансы на чемпионский титул US Open.
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