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Шелби Роджерс: в Осаке выделяется её мощь. Она очень сильная девушка

Шелби Роджерс: в Осаке выделяется её мощь. Она очень сильная девушка
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Шелби Роджерс прокомментировала поражение в матче с японкой Наоми Осакой в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 4:6.

«В Осаке выделяется её мощь. Она очень сильная девушка. Сегодня она здорово подавала. В первом сете мне лучше удавалось справляться с её второй подачей. Когда тебе это удаётся, это большой успех. Нужно этим пользоваться.

Но в целом Осака играла безупречно. Она допустила не так много невынужденных ошибок. Конечно, я сама могла сыграть лучше и вынудить её больше ошибиться. Но она действовала прекрасно. Думаю, она может добиться большего, если захочет", — приводит слова Роджерс официальный сайт турнира.

В полуфинале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэйди.

Наоми Осака: Брэйди представляет собой большую угрозу
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