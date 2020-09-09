Хачанов: несколько дней с семьёй перед отправлением в Рим

Российский теннисист Карен Хачанов в своём «инстаграме» сообщил, что проводит время с семьёй и вскоре отправится на «Мастерс» в Риме (Италия). Турнир стартует 14 сентября.

«Несколько дней с семьёй перед отправлением в Рим», — подписал фото Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Карен на минувшей неделе не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего раунда уступил Алексу де Минору. Встреча закончилась со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу австралийца.

В заявку «Мастерса» в Риме включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, француз Гаэль Монфис, бельгиец Давид Гоффен, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.