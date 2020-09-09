Медведев: к матчу с Рублёвым готовлюсь совершенно обычно. Жаль, играем не в финале

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матч US Open, в котором его соперником будет соотечественник Андрей Рублёв.
«К матчам с соотечественниками готовлюсь совершенно обычно — это очередной теннисный матч, и действительно круто, что мы смогли так далеко зайти по сетке турнира. Один представитель России гарантированно в полуфинале — это круто. Конечно, играя с соотечественником, ты всегда жалеешь, что это не финальный матч. В случае с Рублёвым так сложилась сетка, поэтому, надеюсь, мы покажем хороший теннис», — заявил Медведев в интервью Eurosport.
В минувшем розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю. В этом году уроженец Манакора отказался от защиты титула.
US Open—2020 завершится 14 сентября.
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