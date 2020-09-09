Рублёв: если бы Джокович попал в судью и она не подала никакого вида, матч бы продолжился

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.



«Тяжёлая и обидная ситуация… Я очень сочувствую Новаку, но о моём мнении немного бесполезно говорить — есть чёткие правила, исходя из которых следует: если ты попал в судью или болбоя и при этом ему нанесён урон, ты автоматически снимаешься с турнира. Неважно, слабо ты попал или нет.



Все видели, что Новак сделал это случайно, он не хотел этого, всё произошло на эмоциях. Просто так неудачно сложились обстоятельства.



Всё действительно могло сложиться иначе, выбей он изо всех сил мяч на трибуны или что-то такое. Даже если бы он попал в судью и она не подала никакого вида, Новак играл бы дальше. То, что он попал именно в такое место (шею. — Прим. „Чемпионата“), судья упала, ей было тяжело дышать, вызвали медиков… Просто не повезло», — заявил Рублёв в интервью Eurosport.



Напомним, инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

Главный судья US Open объяснил, почему решил дисквалифицировать Новака Джоковича