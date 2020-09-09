С. Уильямс обыграла не имеющую рейтинга Пиронкову и пробилась в полуфинал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в матче 1/4 финала нанесла поражение представительнице Болгарии Цветане Пиронковой. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Восьмая ракетка мира Уильямс выполнила 20 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Пиронкова, не игравшая более трёх лет и не имеющая рейтинга, 4 раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из пяти.
За путёвку в финал Уильямс поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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