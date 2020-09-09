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Матч US Open между Медведевым и Рублёвым был приостановлен из-за отключения электричества

Матч US Open между Медведевым и Рублёвым был приостановлен из-за отключения электричества
Теннис / US Open 2020 0

Четвертьфинальная встреча Открытого чемпионата США, в которой встречаются россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, была приостановлена в концовке первой партии. При счёте 6:5 в пользу Андрея на центральном стадионе имени Артура Эша была отключена электроэнергия. Об этом в своём «твиттере» сообщил теннисный журналист Стюарт Фрейзер. Тут же пропала телевизионная картинка, а теннисисты прекратили игру. Встреча возобновилась менее чем через 10 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча Медведев — Рублёв в 1/4 финала US Open.

Победитель матча сыграет в полуфинале либо с австрийцем Домиником Тимом (2), либо с австралийцем Алексом де Минором (21). Турнир завершится 14 сентября.

В 2019 году победителем Открытого чемпионата США стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.

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