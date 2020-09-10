Гаспарян разгромила соперицу из Турции на старте турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на турнире категории International в Стамбуле (Турция). В двух партиях она разгромила хозяйку кортов Пемру Озген — 6:2, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Гаспарян 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 214-й ракеткой мира, выполнила 1 подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и оформила 1 брейк.
Следующей соперницей Гаспарян станет вторая сеяная соревнований Ребекка Петерсон из Швеции.
Напомним, на турнире также выступает Светлана Кузнецова, которая получила первый номер посева и начнёт поход за титулом со второго круга. Её первой соперницей на соревнованиях станет представительница Канады Эжени Бушар.
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