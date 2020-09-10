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Гаспарян разгромила соперицу из Турции на старте турнира в Стамбуле

Гаспарян разгромила соперицу из Турции на старте турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на турнире категории International в Стамбуле (Турция). В двух партиях она разгромила хозяйку кортов Пемру Озген — 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Гаспарян 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 214-й ракеткой мира, выполнила 1 подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и оформила 1 брейк.

Следующей соперницей Гаспарян станет вторая сеяная соревнований Ребекка Петерсон из Швеции.

Напомним, на турнире также выступает Светлана Кузнецова, которая получила первый номер посева и начнёт поход за титулом со второго круга. Её первой соперницей на соревнованиях станет представительница Канады Эжени Бушар.

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