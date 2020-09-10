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Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинальном матче US Open

Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинальном матче US Open
Теннис / US Open 2020 0

Первая ракетка России Даниил Медведев (3) одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым (10) и пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Медведев выполнил 16 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 1 из 1. На счету Рублёва 10 подач mнавылет и 1 двойная ошибка. Взять подачу соперника шансов Андрей не имел.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Рублёв в 1/4 финала US Open.

За выход в финал престижных соревнований Медведев поспорит с победителем встречи Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).

Действующим чемпионом US Open является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он в пяти партиях обыграл Медведева.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2020, среда. 21:55 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 5    
7 8 		6 7 7    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч US Open между Медведевым и Рублёвым был приостановлен из-за отключения электричества
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