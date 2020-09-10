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Серена: я готова играть по три сета в каждом матче, если это потребуется

Серена: я готова играть по три сета в каждом матче, если это потребуется
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в четвертьфинальном матче US Open. В волевом стиле она обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову — 4:6, 6:3, 6:2.

«Дело не в том, как вы начинаете, а в том, как вы заканчиваете, верно? Я же чувствую, что со мной всё в порядке, я готова играть по три сета в каждом матче, если это потребуется. Не имеет значения. Победа — это победа.

Как бы то ни было, я просто должна играть играть ещё немного лучше. С нетерпением жду полуфинальной встречи", — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт WTA.

За путёвку в финал Серена поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия). Действующей чемпионкой турнира является канадка Бьянка Андрееску, отказавшаяся от защиты титула.

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