Серена: я готова играть по три сета в каждом матче, если это потребуется

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в четвертьфинальном матче US Open. В волевом стиле она обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову — 4:6, 6:3, 6:2.
«Дело не в том, как вы начинаете, а в том, как вы заканчиваете, верно? Я же чувствую, что со мной всё в порядке, я готова играть по три сета в каждом матче, если это потребуется. Не имеет значения. Победа — это победа.
Как бы то ни было, я просто должна играть играть ещё немного лучше. С нетерпением жду полуфинальной встречи", — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт WTA.
За путёвку в финал Серена поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия). Действующей чемпионкой турнира является канадка Бьянка Андрееску, отказавшаяся от защиты титула.
- 10 сентября 2020
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:27
-
00:01
- 9 сентября 2020
-
23:44
-
22:54
-
22:08
-
21:35
-
21:25
-
20:29
-
19:42
-
19:12
-
18:45
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:08
-
10:27
-
10:03
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:23
-
03:47