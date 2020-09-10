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Пиронкова: не знаю, как мощно подавала Серена, но иногда это было похоже на сброс бомбы

Пиронкова: не знаю, как мощно подавала Серена, но иногда это было похоже на сброс бомбы
Теннис / US Open 2020 0

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче US Open. В трёх партиях она уступила 23-кратной чемпионке ТБШ Серене Уильямс — 6:4, 3:6, 2:6.

«Первый сет? Думаю, я контролировала матч. Я выполняла различные удары и все они получались. Тем не менее, я отчётливо понимала — всегда это продолжаться не будет. Я ждала, что Серена начнёт играть более вариантивно и более агрессивно. Так это и произошло.

Подача Серены — невероятное оружие. Не знаю точно, как мощно она подавала, но порой этот ввод мяча в игру был похож на сброс бомбы. Сколько она выполнила эйсов я тоже не в курсе, но могу сказать точно — они явно повлияли на результат встречи. Во второй партии количество невынужденных ошибок у Серены стало значительно меньше, а в третьем их, кажется, не было вообще», — цитирует Пиронкову официальный сайт соревнований.

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